Скорость катера по течению реки 25,8 км/ч, а против течения-21,2 км/ч. Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера.

Математика
Скорость катера по течению реки 25,8 км/ч, а против течения-21,2 км/ч. Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (25,8-21,2):2 = 2,3 (км/ч)-скорость течения реки. 2) (25,8 + 21,2):2 = 23,5 (км/ч)-собственная скорость катера. Ответ:Скорость течения 2,3(км/ч),а скорость катера 23,5 (км/ч)
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