Скорость катера по течению реки 25,8 км/ч, а против течения-21,2 км/ч. Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера.

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Скорость катера по течению реки 25,8 км/ч, а против течения-21,2 км/ч. Найдите скорость течения реки и собственную скорость катера.

Автор: Гость