Скорость катера в стоячей воде равна 12 километров в час скорость течения реки 3 ки??ометров час Определите скорость катера по течению реки

Математика
Скорость катера в стоячей воде равна 12 километров в час скорость течения реки 3 ки??ометров час Определите скорость катера по течению реки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если по течению двигаться то река помогает (надо складывать) Если против течения, то река мешает (отнимать) 12+3=15 по течению 12-3=9 - против течения Ответ: 15кмч по течению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте по 3 примера на каждый из них. Вторичные амины; Третичные амины.
Ответить
Английский язык
Переведите фразу Oh, in those days, people used to go hunting and those are the clothes they wore.
Ответить
История
Реформы католической церкви(конспект)
Ответить
Алгебра
Нужно было решить уравнение. Пожалуйста, проверьте как я решила, правильно/неправ??льно.
Ответить
Русский язык
В каком слове все согласные звонкие? а) винт б) вагон в) завтра г) прыжок д) рам??а
Ответить