Скорость катера в стоячей воде равна 12 километров в час скорость течения реки 3 ки??ометров час Определите скорость катера по течению реки
Математика
Скорость катера в стоячей воде равна 12 километров в час скорость течения реки 3 ки??ометров час Определите скорость катера по течению реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если по течению двигаться то река помогает (надо складывать) Если против течения, то река мешает (отнимать) 12+3=15 по течению 12-3=9 - против течения Ответ: 15кмч по течению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Алгебра