Скорость колеса, движущегося равномерно 10 м/с, частота вращения 4с. Определите рад??ус колеса (0,39м)
Физика
Скорость колеса, движущегося равномерно 10 м/с, частота вращения 4с. Определите рад??ус колеса (0,39м)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=2piR/v ; u=1/T => u=v/2piR R=v/2piu=10/2*3,14*4=0,39метров
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