Скорость машины по шоссе 80км/ч что составляет 40/3 ее скорости по бездорожью. На ско??ько часов быстрее машина проедет 300км чем 30км по бездорожью?
Математика
Скорость машины по шоссе 80км/ч что составляет 40/3 ее скорости по бездорожью. На ско??ько часов быстрее машина проедет 300км чем 30км по бездорожью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:40/3=80*3/40=6км/ч скорость по бездорожью 300:80=3,75 проедет 300 по шоссе 30:6=5часов по бездорожью 5-3,75=1,25 на 1,25 быстрее по шоссе (1.15.)
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