Скорость машины по шоссе 80км/ч что составляет 40/3 ее скорости по бездорожью. На ско??ько часов быстрее машина проедет 300км чем 30км по бездорожью?

Математика

Скорость машины по шоссе 80км/ч что составляет 40/3 ее скорости по бездорожью. На ско??ько часов быстрее машина проедет 300км чем 30км по бездорожью?

Автор: Гость