Скорость маторной лодки по течению реки равна 21 челая 3/20 км/ч а против течения-16 челых7/20 км /ч найдите скорость течения реки (/-дробная черта)
Математика
Скорость маторной лодки по течению реки равна 21 челая 3/20 км/ч а против течения-16 челых7/20 км /ч найдите скорость течения реки (/-дробная черта)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 3/20-16 7/20=423/20-327/20=96/20=24/5=4 4/5 км/ч ( скорость течения реки)
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