Скорость маторной лодки по течению реки равна 21 челая 3/20 км/ч а против течения-16 челых7/20 км /ч найдите скорость течения реки (/-дробная черта)

Математика

Скорость маторной лодки по течению реки равна 21 челая 3/20 км/ч а против течения-16 челых7/20 км /ч найдите скорость течения реки (/-дробная черта)

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