Скорость одного лыжника 15 км/ч,а другого 200 м/мин.Подчеркни скорость лыжника,котор??й быстрее.На сколько больше километров он пробегает за 1 час?
Математика
Скорость одного лыжника 15 км/ч,а другого 200 м/мин.Подчеркни скорость лыжника,котор??й быстрее.На сколько больше километров он пробегает за 1 час?
Ответ(ы):
Гость:
200 м / мин * 60 мин/час = 12 000 м/час = 12 км/ч 15 км/ч - 12 км/ч = 3 км/ч Ответ: первый, на 3 км
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