Скорость одного лыжника 15 км/ч,а другого 200 м/мин.Подчеркни скорость лыжника,котор??й быстрее.На сколько больше километров он пробегает за 1 час?

Математика

Скорость одного лыжника 15 км/ч,а другого 200 м/мин.Подчеркни скорость лыжника,котор??й быстрее.На сколько больше километров он пробегает за 1 час?

Автор: Гость