Скорость планеты Меркурий при движении вокруг Солнца 47,8 км/с, а скорость планеты Венера на 12,8 км/с меньше. Найди, какой путь пройдет каждая планета за 12,5 с?
Математика
Скорость планеты Меркурий при движении вокруг Солнца 47,8 км/с, а скорость планеты Венера на 12,8 км/с меньше. Найди, какой путь пройдет каждая планета за 12,5 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 47,8-12,8= 35(км/с)- скорость Венеры.2)35*12,5= 437,5(км)- пройдёт Венера.3)47,8*12,5=597,5(км)-пройдёт Меркурий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Напиши имена первых киевских и первых московских князей.В связи с какими историческими событиями упоминаются их имена?
Окружающий мир
Прочитайте чувашские пословицы. Подберите к ним подходящие по смыслу пословицы н??родов твоего края. В дни счастья будь чист сердцем, в дни горя бу...
Окружающий мир
1 вариант ………………………………………………………………… А1. Что относится к характерис??ике общества «семья»? 1) совместное хозяйство 2) свой язык 3) границы ...