Скорость планеты Меркурий при движении вокруг Солнца 47,8 км/с, а скорость планеты Венера на 12,8 км/с меньше. Найди, какой путь пройдет каждая планета за 12,5 с?

Математика

Скорость планеты Меркурий при движении вокруг Солнца 47,8 км/с, а скорость планеты Венера на 12,8 км/с меньше. Найди, какой путь пройдет каждая планета за 12,5 с?

Автор: Гость