Скорость, с которой лодка плывёт по течению реки, равна 7км/ч, а против течения -3 км/ч.Определите скорость течение реки. A)2км/ч B)3км/ч C)4км/ч D) 5 км/ч

Физика

Скорость, с которой лодка плывёт по течению реки, равна 7км/ч, а против течения -3 км/ч.Определите скорость течение реки. A)2км/ч B)3км/ч C)4км/ч D) 5 км/ч

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