Скорость самоходной баржи по течению реки равна 19,4 км/ч, а скорость течения - 1,7 км/??. Найдите собственную скорость баржи и её скоротсь против течения.

Математика

Скорость самоходной баржи по течению реки равна 19,4 км/ч, а скорость течения - 1,7 км/??. Найдите собственную скорость баржи и её скоротсь против течения.

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