Скорость самоходной баржи по течению реки равна 19,4 км/ч, а скорость течения - 1,7 км/??. Найдите собственную скорость баржи и её скоротсь против течения.

Математика
Скорость самоходной баржи по течению реки равна 19,4 км/ч, а скорость течения - 1,7 км/??. Найдите собственную скорость баржи и её скоротсь против течения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19,4-1,7=17,7км/ч собственная скорость баржи 17,7-1,7=16км/ч скорость баржи против течения
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