Скорость течения воды в реке 1,6 м/с. На какое расстояние переместится плот за 5ч. Ес??и он плывет по течению? Через 40 мин?

Физика

Скорость течения воды в реке 1,6 м/с. На какое расстояние переместится плот за 5ч. Ес??и он плывет по течению? Через 40 мин?

Автор: Гость