Скорость течения воды в реке 1,6 м/с. На какое расстояние переместится плот за 5ч. Ес??и он плывет по течению? Через 40 мин?
Физика
Скорость течения воды в реке 1,6 м/с. На какое расстояние переместится плот за 5ч. Ес??и он плывет по течению? Через 40 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v=1,6м/с t₁=5ч = 18000c t₂=40мин=2400с Найти: S₁=? S₂=? Решение: S=vt S₁=1,6м/с·18000с=28800м=28,8км S₂=1,6м/с·2400с=3840м=3,84км Ответ: 28,8км; 3,84км.
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