СКОРОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА 15КМ/ЧАС. ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ВСЛЕД ЗА НИМ ВЫЕХАЛ МОТОЦИКЛИСТ СО СК??РОСТЬЮ 60 КМ/ЧАС.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ОНИ ВСТРЕТЯТСЯ?

Математика

СКОРОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА 15КМ/ЧАС. ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ВСЛЕД ЗА НИМ ВЫЕХАЛ МОТОЦИКЛИСТ СО СК??РОСТЬЮ 60 КМ/ЧАС.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ОНИ ВСТРЕТЯТСЯ?

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