СКОРОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА 15КМ/ЧАС. ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ВСЛЕД ЗА НИМ ВЫЕХАЛ МОТОЦИКЛИСТ СО СК??РОСТЬЮ 60 КМ/ЧАС.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ОНИ ВСТРЕТЯТСЯ?
Математика
СКОРОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА 15КМ/ЧАС. ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ВСЛЕД ЗА НИМ ВЫЕХАЛ МОТОЦИКЛИСТ СО СК??РОСТЬЮ 60 КМ/ЧАС.ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ОНИ ВСТРЕТЯТСЯ?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть мотоциклист находился в пути х часов, велосипедист х+3 часа 60х=(х+3)15 45х=45 х=1 ответ: через 1час
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