Скорость вертолета в 5 раз больше скорости автомашины. Вертолёт за 2 часа пролетел на 480 км больше, чем машина проехала за это же время. Найди скорость вертолета
Математика
Скорость вертолета в 5 раз больше скорости автомашины. Вертолёт за 2 часа пролетел на 480 км больше, чем машина проехала за это же время. Найди скорость вертолета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 480/2=240(км)-скорость удаления. 240/4=60(км/ч)-скорость автомобиля. 60*5=300(км/ч)-скорость вертолета.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор пожалуйста помогите В течение четырёх лет мореплаватель пытался добиться поддержки то у португальского, то у испанского дв...
Литература
Математика
Химия
1)Назовите основные железы внутренней секреции и вырабатываемые ими гормоны. 2) Cделайте предположение, к каким негативным последствиям может при...