Скорость вертолета в 5 раз больше скорости автомашины. Вертолёт за 2 часа пролетел на 480 км больше, чем машина проехала за это же время. Найди скорость вертолета

Математика

Скорость вертолета в 5 раз больше скорости автомашины. Вертолёт за 2 часа пролетел на 480 км больше, чем машина проехала за это же время. Найди скорость вертолета

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