Скорость звука в воздухе 332,5 м\с.Звук летящего самолета можно услышать через 4 с по??ле того,как его увидишь.На каком расстоянии летел самолет, когда был услышан звук?
Математика
Скорость звука в воздухе 332,5 м\с.Звук летящего самолета можно услышать через 4 с по??ле того,как его увидишь.На каком расстоянии летел самолет, когда был услышан звук?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равна 332,5 м/с.Звук летящего самолётаможно услышать через 4 с послетого,как его увидишь.На какомрасстоянии летел…
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