Скорость звука в воздухе 332,5 м\с.Звук летящего самолета можно услышать через 4 с по??ле того,как его увидишь.На каком расстоянии летел самолет, когда был услышан звук?

Математика

Скорость звука в воздухе 332,5 м\с.Звук летящего самолета можно услышать через 4 с по??ле того,как его увидишь.На каком расстоянии летел самолет, когда был услышан звук?

Автор: Гость