Скорость звука в воздухе равна 330м/с. одно и то же расстояние звук преодолевает в в??здухе за 2 с , а в воде за 0,44 с . найдите скорость звука в воде и сравните ее со скоростью звука в воздухе прошу помагите =)
Математика
Скорость звука в воздухе равна 330м/с. одно и то же расстояние звук преодолевает в в??здухе за 2 с , а в воде за 0,44 с . найдите скорость звука в воде и сравните ее со скоростью звука в воздухе прошу помагите =)
Ответ(ы):
Гость:
1) 330 * 2 = 660(метров)-расстояние. 2) 660 / 0.44 = 1500(м/с)-скорость в воде. 3) 330м/с <1500(м/с)-на столько звук в воздухе сильнее. Ответ: скорость звука в воде 1500м/сек, кроме того она быстрее, чем в воздухе.
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