Скорость звука в воздухе равна 330м/с. одно и то же расстояние звук преодолевает в в??здухе за 2 с , а в воде за 0,44 с . найдите скорость звука в воде и сравните ее со скоростью звука в воздухе прошу помагите =)

Математика

Скорость звука в воздухе равна 330м/с. одно и то же расстояние звук преодолевает в в??здухе за 2 с , а в воде за 0,44 с . найдите скорость звука в воде и сравните ее со скоростью звука в воздухе прошу помагите =)

Автор: Гость