Скорость автомобиля за 10 с уменьшилась с 54 км/ч до 36 км/ч. Определите ускорение автомобиля .

Скорость автомобиля за 10 с уменьшилась с 54 км/ч до 36 км/ч. Определите ускорение автомобиля .

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ведь х0=54 а х=36
Похожие вопросы