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Скорость автомобиля за 10 с уменьшилась с 54 км/ч до 36 км/ч. Определите ускорение автомобиля .
Скорость автомобиля за 10 с уменьшилась с 54 км/ч до 36 км/ч. Определите ускорение автомобиля .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ведь х0=54 а х=36
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