Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.

V=C1-C2/t2-t1 Факторы 1.природа реагирующих веществ-чем активнее вещество,те выше скорость реакции 2.площадь соприкосновения веществ-чем мельче вещество, тем выше скорость реакции 3.температура. чем выше температура-тем выше скорость.Правило Внт-Гоффа-при повышении температуры на кждые 10 градусов скорость возрастает в 2-4 раза 4.Концентрация реагирующих веществ-чем выше концентрация-тем выше скорость реакции 5. Катализаторы-ускоряют, ингибиторы -замедляют, сами при этом не расходуются