Скорость катера по течению реки 19км/ч,а против течения 14 км/ч.Найдите скорость течения реки.

Скорость катера по течению реки 19км/ч,а против течения 14 км/ч.Найдите скорость течения реки.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
19 - 14 = 5 км/ч - V реки
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