Скорость моторной лодки в стоячей воде равна 16 километров в час скорость течения реки два километра в час Какое расстояние пройдет за 4 часа моторная лодка по течению реки

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Скорость моторной лодки в стоячей воде равна 16 километров в час скорость течения реки два километра в час Какое расстояние пройдет за 4 часа моторная лодка по течению реки

Автор: Гость