Скорость полета ласточки 18 метров секунду от Беркута 36 метров секунду На сколько метров в секунду скорость Беркута больше чем скорость ласточки Во сколько раз скорость Берку та больше чем скорость ласточки какую час...
Скорость полета ласточки 18 метров секунду от Беркута 36 метров секунду На сколько метров в секунду скорость Беркута больше чем скорость ласточки Во сколько раз скорость Берку та больше чем скорость ласточки какую часть скорости скорости Беркута составляет скорость ласточки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
36 разделить на 16 в дробях)