Скорость течения реки равна 2 км/ч . На скослько километров река отнисет кораблик за 3 ч за12

Скорость течения реки равна 2 км/ч . На скослько километров река отнисет кораблик за 3 ч за12

Ответ(ы):

Ответил Гость:
6км. 24 км..............
Похожие вопросы