СКОРОСТЬ УЛИТКИ=0,002М/С=КМ/Ч

СКОРОСТЬ УЛИТКИ=0,002М/С=КМ/Ч

Ответ(ы):

Ответил Гость:
М/с * 3.6 = км/ч 0.002 * 3.6 = 0.0072
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