Скпжите, что они умеют делать. i.m.w.s.alice can swimm 1.i.k.s.p bess........2.n.i.s.g.nick.........3m.i.w.s. ann............4 g.s.i.n tim...............5 s.m.w.i. sam......

Английский язык
Скпжите, что они умеют делать. i.m.w.s.alice can swimm 1.i.k.s.p bess........2.n.i.s.g.nick.........3m.i.w.s. ann............4 g.s.i.n tim...............5 s.m.w.i. sam......
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