Скр_пить дружбу ,прим_рить друзей , неув_дающии талант , обЪед_нить друзей , дать об_щание , восп_вать свободу , насл_ждаться ст_хотворением , просл_влять поэта , поч_нить руб ашку , осм_треть комнату , сильная гр_за ...
Скр_пить дружбу ,прим_рить друзей , неув_дающии талант , обЪед_нить друзей , дать об_щание , восп_вать свободу , насл_ждаться ст_хотворением , просл_влять поэта , поч_нить руб ашку , осм_треть комнату , сильная гр_за , уд_вительный рассказ . Вставить буквы и подобрать проверочное слово
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Скрепить-крепко, примирить-мир, неувядающий-увял, объединить-единый, обещание-обет, воспевать-петь, наслаждаться-услада стихотворением-стих, прославлять-слава, починить-починка, осмотреть-осмотр, гроза-грозы, удивительный-диво,