Скворец пролетел 180 км со скоросьтю 60км\ч Сколько пролетит за такое же время ворон?? если будет лететь со скоростью 40км\ч

Математика

Скворец пролетел 180 км со скоросьтю 60км\ч Сколько пролетит за такое же время ворон?? если будет лететь со скоростью 40км\ч

Автор: Гость