Слабая позиция в корне слово Поляны это же слово как написать в сильной позиции в ??орне срочно очень нужно помогите пожалуйста
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Слабая позиция в корне слово Поляны это же слово как написать в сильной позиции в ??орне срочно очень нужно помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слабая позиция буква О в корне слова,подчеркнуть ее, обозначить ударение (на букву я),подобрать проверочное слово: поле. ударение на О.
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