Слабая позиция в корне слово Поляны это же слово как написать в сильной позиции в ??орне срочно очень нужно помогите пожалуйста

Русский язык

Слабая позиция в корне слово Поляны это же слово как написать в сильной позиции в ??орне срочно очень нужно помогите пожалуйста

Автор: Гость