Слава согнул кусок проволоки так чтобы получился треугольник со сторонами длиной 8 см, 3 см и 6 см.Какой длины был этот кусок проволоки .Чему равен периметр треугольника Спасибо

Математика

Слава согнул кусок проволоки так чтобы получился треугольник со сторонами длиной 8 см, 3 см и 6 см.Какой длины был этот кусок проволоки .Чему равен периметр треугольника Спасибо

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