Слава согнул кусок проволоки так чтобы получился треугольник со сторонами длиной 8 см, 3 см и 6 см.Какой длины был этот кусок проволоки .Чему равен периметр треугольника Спасибо

Математика
Слава согнул кусок проволоки так чтобы получился треугольник со сторонами длиной 8 см, 3 см и 6 см.Какой длины был этот кусок проволоки .Чему равен периметр треугольника Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+3+6=17 см длина проволоки
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