Славянские племена были вынуждены обороняться от кочевников.отметьте от каких именно. А.Хазар Б.печенегов. В.гуннов Г.тюрков

История

Славянские племена были вынуждены обороняться от кочевников.отметьте от каких именно. А.Хазар Б.печенегов. В.гуннов Г.тюрков

Автор: Гость