Славянские племена были вынуждены обороняться от кочевников.отметьте от каких именно. А.Хазар Б.печенегов. В.гуннов Г.тюрков
История
Славянские племена были вынуждены обороняться от кочевников.отметьте от каких именно. А.Хазар Б.печенегов. В.гуннов Г.тюрков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорее всего Б. печенегов. но я точно не помню...
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