Славянские племена были вынуждены обороняться от кочевников.отметьте от каких именно. А.Хазар Б.печенегов. В.гуннов Г.тюрков

История
Славянские племена были вынуждены обороняться от кочевников.отметьте от каких именно. А.Хазар Б.печенегов. В.гуннов Г.тюрков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорее всего Б. печенегов. но я точно не помню...
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