Следующие глаголы проспрягайте в настоящем времени и подберите к ним неопределенную форму Садимся,торопимся,спускаемся.

Русский язык
Следующие глаголы проспрягайте в настоящем времени и подберите к ним неопределенную форму Садимся,торопимся,спускаемся.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы садимся - я сажусь ты садишься вы садитесь он садится она садится они садятся (садиться) мы торопимся я тороплюсь ты торопишься вы торопитесь он торопится она торопится они торопятся (торопиться) мы спускаемся я спускаюсь ты спускаешься вы спускаетесь он/она спускается они спускаются (спускаться)
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