Следующие глаголы проспрягайте в настоящем времени и подберите к ним неопределенную форму Садимся,торопимся,спускаемся.

Гость: Гость:

Мы садимся - я сажусь ты садишься вы садитесь он садится она садится они садятся (садиться) мы торопимся я тороплюсь ты торопишься вы торопитесь он торопится она торопится они торопятся (торопиться) мы спускаемся я спускаюсь ты спускаешься вы спускаетесь он/она спускается они спускаются (спускаться)