Слева от знака равенства Шахты между цифрами знаки + так чтобы получилось верное равенство 1) 1 2 3 4 5=51

Математика

Слева от знака равенства Шахты между цифрами знаки + так чтобы получилось верное равенство 1) 1 2 3 4 5=51

Автор: Гость