Сливочное мороженое содержит 14% сахара на приготовление мороженого израсходовал?? 35 килограмм сахара Сколько сделали порций мороженого если в каждой порции 100 грамм

Математика
Сливочное мороженое содержит 14% сахара на приготовление мороженого израсходовал?? 35 килограмм сахара Сколько сделали порций мороженого если в каждой порции 100 грамм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала посчитаем, сколько сахара используется в одной порции мороженого:100:100*14=14 (грамм)А теперь посчитаем, на какое количество порций мороженого хватит 35 кг (35000 грамм) сахара:35000:14=2500 (порций)Ответ: с использованием 35 кг сахара можно сделать 2500 порций мороженого по 100 грамм.

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