Сливочное мороженое содержит 14% сахара на приготовление мороженого израсходовал?? 35 килограмм сахара Сколько сделали порций мороженого если в каждой порции 100 грамм

Гость: Гость:

Сначала посчитаем, сколько сахара используется в одной порции мороженого:100:100*14=14 (грамм)А теперь посчитаем, на какое количество порций мороженого хватит 35 кг (35000 грамм) сахара:35000:14=2500 (порций)Ответ: с использованием 35 кг сахара можно сделать 2500 порций мороженого по 100 грамм.