Сложить 3 нечетных числа что бы получилось 30

Сложить 3 нечетных числа что бы получилось 30

Ответ(ы):

Ответил Гость:
13,4 приблизительно равно 13 3,2 приблизительно равно 3 13,4+13,4=26,8+3,2 =30
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