Сложно подчинённое предложение, из произведения Куприна "Олеся"?

Сложно подчинённое предложение, из произведения Куприна "Олеся"?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно.
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