Сложные прилагательные, частью которых является числительное, могут оформляться по-разному, например так: Итальянские учёные подтвердили, что 35-сантиметровый кинжал, найденны й в гробнице Тутанхамона, изготовлен из м...

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Сложные прилагательные, частью которых является числительное, могут оформляться по-разному, например так: Итальянские учёные подтвердили, что 35-сантиметровый кинжал, найденны й в гробнице Тутанхамона, изготовлен из металла, которого не существует на Земле. Укажите правильный вариант иной записи сложного слова. тридцатипяти-сантиметровый тридцати пяти-сантиметровый тридцатипятисантиметровый тридцати-пяти-сантиметровый тридцати пяти сантиметровый ОТВЕТИТЬ

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