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Слова буквами К твардые и мягкие.
Слова буквами К твардые и мягкие.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Киска, клиника, карандаш а вот дальше я не придумала
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