Слова из рубрики зсп 5 запишите в столбик рядом укажите их вместе лексическое значение кольца что они обозначают в случае затруднения Обратитесь к любому толковому словарю русского языка Помогите быстрее пожалуйста
Русский язык
Слова из рубрики зсп 5 запишите в столбик рядом укажите их вместе лексическое значение кольца что они обозначают в случае затруднения Обратитесь к любому толковому словарю русского языка Помогите быстрее пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А само ЗСП? Нам необходимо знать с какими словами работать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Английский язык
Помогите!!! The clouds(are sailing,sail,sailed) across the sky now. The sky (will be,is,was) clear and cloudless two hours ago. The wind (wi...
Математика
Отца и сын вместе могут покрасит забор за 12часов .работая отдельно,отец покрасит забор за 21 час.за какое время покрасит забор сын,работая отдельно?