Слова из рубрики зсп 5 запишите в столбик рядом укажите их вместе лексическое значение кольца что они обозначают в случае затруднения Обратитесь к любому толковому словарю русского языка Помогите быстрее пожалуйста

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Слова из рубрики зсп 5 запишите в столбик рядом укажите их вместе лексическое значение кольца что они обозначают в случае затруднения Обратитесь к любому толковому словарю русского языка Помогите быстрее пожалуйста

Автор: Гость