Слова из рубрики зсп 5 запишите в столбик рядом укажите их вместе лексическое значение кольца что они обозначают в случае затруднения Обратитесь к любому толковому словарю русского языка Помогите быстрее пожалуйста

Русский язык
Слова из рубрики зсп 5 запишите в столбик рядом укажите их вместе лексическое значение кольца что они обозначают в случае затруднения Обратитесь к любому толковому словарю русского языка Помогите быстрее пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А само ЗСП? Нам необходимо знать с какими словами работать
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