Слова которые обозначают тела трава, книга, сахар, ромашка, карандаш, найди лишнее слово и выпиши его
Окружающий мир
Слова которые обозначают тела трава, книга, сахар, ромашка, карандаш, найди лишнее слово и выпиши его
Ответ(ы):
Гость:
Сахар потому что его можно есть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Французский язык
Математика
Русский язык
Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагатель??ое из сказки.Запишите составленные словосочетания. Синее море, ....