Слова которые обозначают тела трава, книга, сахар, ромашка, карандаш, найди лишнее слово и выпиши его

Окружающий мир
Слова которые обозначают тела трава, книга, сахар, ромашка, карандаш, найди лишнее слово и выпиши его
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сахар потому что его можно есть
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