Слова на ичк Пример лист - листочек лиса-лисичка Так же и другие словаОрех бант мост хлеб каша мороз книга сюжет блюдо мельница серебро платье пальто строение дорога сморо дина трещина жемчужина вишня кухня
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Слова на ичк Пример лист - листочек лиса-лисичка Так же и другие словаОрех бант мост хлеб каша мороз книга сюжет блюдо мельница серебро платье пальто строение дорога сморо дина трещина жемчужина вишня кухня
Ответ(ы):
Гость:
Орех-орешек, бант-бантик, мост-мостик, хлеб-хлебушек, каша - кашица, мороз-морозец, книга-книжечка, сюжет- сюжетик, блюдо-блюдечко, мельница-мельничка, серебро-серебришко, платье-платьеце, пальто-пальтишко, строение-строеньице, дорога-дорожка, смородина-смородинка, трещина-трещинка, жемчужина-жемчужинка, вишня-вишенка, кухня-кухонька
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