Слова на ичк Пример лист - листочек лиса-лисичка Так же и другие словаОрех бант мост хлеб каша мороз книга сюжет блюдо мельница серебро платье пальто строение дорога сморо дина трещина жемчужина вишня кухня

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Слова на ичк Пример лист - листочек лиса-лисичка Так же и другие словаОрех бант мост хлеб каша мороз книга сюжет блюдо мельница серебро платье пальто строение дорога сморо дина трещина жемчужина вишня кухня

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