Слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и тоже, но могут отличаться оттенками лексического значения и употребления в речи, называются.....

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Слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и тоже, но могут отличаться оттенками лексического значения и употребления в речи, называются.....

Автор: Гость