Слова поля,лесной,малыш, пятёрка, объединяет правило: А) Правописание проверяемый безударной гласной, в) Правописание парной согласной, с) Правописание непроверяемый безуд арной гласной, д) правописание слов с шипя...
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Слова поля,лесной,малыш, пятёрка, объединяет правило: А) Правописание проверяемый безударной гласной, в) Правописание парной согласной, с) Правописание непроверяемый безуд арной гласной, д) правописание слов с шипящими на конце
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Правописание проверяемый безударной гласной
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