Слова с непроизносимыми согласными с проверочными словами интересной, дети, прогулки, возвращали с, дорогой, вдоль, любовались, чудесним, закатом, шахматисти, города, участвует, турнири

Русский язык

Слова с непроизносимыми согласными с проверочными словами интересной, дети, прогулки, возвращали с, дорогой, вдоль, любовались, чудесним, закатом, шахматисти, города, участвует, турнири

Автор: Гость