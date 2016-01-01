Слова с непроизносимыми согласными с проверочными словами интересной, дети, прогулки, возвращали с, дорогой, вдоль, любовались, чудесним, закатом, шахматисти, города, участвует, турнири
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Слова с непроизносимыми согласными с проверочными словами интересной, дети, прогулки, возвращали с, дорогой, вдоль, любовались, чудесним, закатом, шахматисти, города, участвует, турнири
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Интересной - интерес Чудесным - чудеса Участвует - участие
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