Слова с парными согласными в корне
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Слова с парными согласными в корне
Ответ(ы):
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Столбы-столб,сады-сад,дорожка-дороженька,арбуз-арбузы,травка-трава,стога-стог.)
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