Слова согнул кусок проволоки так что получился треугольник со сторонами длиной 8 см 3 см и шесть см какой длины был этот кусок проволоки чему равен периметр треугольника

Разное

Слова согнул кусок проволоки так что получился треугольник со сторонами длиной 8 см 3 см и шесть см какой длины был этот кусок проволоки чему равен периметр треугольника

Автор: Гость