Слова согнул кусок проволоки так что получился треугольник со сторонами длиной 8 см 3 см и шесть см какой длины был этот кусок проволоки чему равен периметр треугольника
Разное
Слова согнул кусок проволоки так что получился треугольник со сторонами длиной 8 см 3 см и шесть см какой длины был этот кусок проволоки чему равен периметр треугольника
Ответ(ы):
Гость:
17 см , периметр тоже 17 см
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