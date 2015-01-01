Слова употреблённые. в переносном значении. С неба глядело ласковое весеннее солнышко

Слова употреблённые. в переносном значении. С неба глядело ласковое весеннее солнышко

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Переносное значение: Ласковое,глядело. Тк эти слова относятся к солнцу.  Глядело солнышко-олицетворение(наделение неживых предметов признаками одушевленных предметов) имеется в виду: Глядело,то есть ярко сияло,светило. Ласковое солнышко-эпитет(образное определение) Имеется в виду: Ласковое,то есть тёплое ,пригревающее солнышко.
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