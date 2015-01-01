Слова употреблённые. в переносном значении. С неба глядело ласковое весеннее солнышко

Переносное значение: Ласковое,глядело. Тк эти слова относятся к солнцу. Глядело солнышко-олицетворение(наделение неживых предметов признаками одушевленных предметов) имеется в виду: Глядело,то есть ярко сияло,светило. Ласковое солнышко-эпитет(образное определение) Имеется в виду: Ласковое,то есть тёплое ,пригревающее солнышко.