Слова в которых все согласные звуки мягкие: они,мы,любили,растили,сирень,ландыш.

Слова в которых все согласные звуки мягкие: они,мы,любили,растили,сирень,ландыш.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ответ: Они, любили и сирень
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