Слова в скобках написать во множественном числе. (Business person) are involved in the management of ( company)

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Слова в скобках написать во множественном числе. (Business person) are involved in the management of ( company)
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Гость:
Buisness people companies
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