Слова в скобках запиши в форме мн.ч. р.п.; подчеркни слова с орфограммой lt; беглый г??асный в корне словаgt; ;колокол весёлый будит спозаранок (заяц) и ( медведь) (дятел) и (зарянка)

Русский язык

Слова в скобках запиши в форме мн.ч. р.п.; подчеркни слова с орфограммой lt; беглый г??асный в корне словаgt; ;колокол весёлый будит спозаранок (заяц) и ( медведь) (дятел) и (зарянка)

Автор: Гость