Слова в скобках запиши в форме мн.ч. р.п.; подчеркни слова с орфограммой lt; беглый г??асный в корне словаgt; ;колокол весёлый будит спозаранок (заяц) и ( медведь) (дятел) и (зарянка)

Русский язык
Слова в скобках запиши в форме мн.ч. р.п.; подчеркни слова с орфограммой lt; беглый г??асный в корне словаgt; ;колокол весёлый будит спозаранок (заяц) и ( медведь) (дятел) и (зарянка)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зайцев, МЕДВЕДЕЙ, дятлов, зарянок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Парк моей мечты рисунок
Ответить
Физика
Зачем ложат бумаг под палированное стекло
Ответить
Математика
Найдите все натуральные значения х при которых выполняются неравенство х\9 < 19\36
Ответить
Русский язык
Напишите условие раздельного написания не с существительным
Ответить
Литература
ЦИТАТНЫЙ ПЛАН ПО РАССКАЗУ "ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА" ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
Ответить