Слова в скобках запиши в форме мн.ч. р.п.; подчеркни слова с орфограммой lt; беглый г??асный в корне словаgt; ;колокол весёлый будит спозаранок (заяц) и ( медведь) (дятел) и (зарянка)
Русский язык
Слова в скобках запиши в форме мн.ч. р.п.; подчеркни слова с орфограммой lt; беглый г??асный в корне словаgt; ;колокол весёлый будит спозаранок (заяц) и ( медведь) (дятел) и (зарянка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зайцев, МЕДВЕДЕЙ, дятлов, зарянок
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