Слова з префіксом пре і при 5 слів

Слова з префіксом пре і при 5 слів

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Прекрасний, премудрий, преважливий, пресердитий, премилий. Прикарпаття, притулок, прибiгти, прикрити, прибуття.
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