Словами запишите условия задачи и ОТВЕТЫ к ним. Определите разряд числительных 1) Найдите число, 1/8 которого равна 3 2)Найдите число, 0,7 которого равны 2,8. 3) Сколько составит 3,6% от 72? 4) Найдите число, если 100,7% его равны 4,028

1. Найдите число, одна восьмая которого равна трем; 2. Найдите число, ноль целых семь десятых которого равны двум целым восьми десятым.3. Сколько составит три целых шесть десятых процента от семидесяти двух 4. Найдите число, если сто целых семь десятых процента его равны четырем целым двадцати восьми тысячным.