Слово итог исконно русское или заимствованное

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Слово итог исконно русское или заимствованное
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Гость:
Слово итог образованно от - и того - оно исконно русское
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