Слово из 6 букв 3 звука

Русский язык
Слово из 6 букв 3 звука
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"Сейчас" - букв 6, а произносится "щас" - З звука
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