Слово из 6 букв 3 звука
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Слово из 6 букв 3 звука
Ответ(ы):
Гость:
"Сейчас" - букв 6, а произносится "щас" - З звука
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